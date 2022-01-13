ДТП произошло вечером 12 января на 37 километре дороги «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» в Выборгском районе Ленобласти.

У поселка Первомайское столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, 72-летний водитель Kia Soren выехал на встречную полосу и врезался Mercedes-Benz Viano под управлением 53-летнего мужчины. После удара Kia столкнулся с BMW, которым управлял 30-летний водитель.

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В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и его 22-летний пассажир, а также восьмилетний мальчик в Kia. Их состояние оценивается как удовлетворительное.