Автобусные маршруты в Тосненском и Ломоносовском районах продлены

Изменение автобусных маршрутов произошло после просьбы местных жителей

С 10 января 2022 года в Тосненском районе продлили маршрут №521 до деревни Поги. Маршрут №672 из Ломоносова продлили до остановки «Краснофлотск – Красная Горка».

«Продлеваем два маршрута в Тосненском и Ломоносовском районах. Развитие маршрутной сети – одно из приоритетных направлений повышения транспортной доступности в нашем регионе», – прокомментировал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как уже ранее писал ivbg.ru, комитет Ленобласти по транспорту начал прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и ИП. Средства выделяются на приобретение низкопольных автобусов в лизинг и на закупку автобусов на газомоторном топливе. Размер субсидии составил 18 млн руб.