Долгострои в Ленобласти достроят за ближайшие два года

Александру Дрозденко ознакомился с планом восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года.

Как сообщил Зампред регионального Правительства Евгений Барановский, для каждого проблемного объекта, а их сейчас в зоне ответственности Фонда развития территорий 104, определены источники финансирования и механизмы работы.

«Необходимо, начиная с 20 января, провести штабы с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту», ― дал поручение строительному блоку Александр Дрозденко.

Отмечается, что 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные Правительством региона, достраивают 28 объектов.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. В 2021 году благодаря работе Правительства Ленобласти достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.