Долгострои в Ленобласти достроят за ближайшие два года

Александру Дрозденко ознакомился с планом восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года.
Как сообщил Зампред регионального Правительства Евгений Барановский, для каждого проблемного объекта, а их сейчас в зоне ответственности Фонда развития территорий 104, определены источники финансирования и механизмы работы.
Отмечается, что 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные Правительством региона, достраивают 28 объектов.
Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. В 2021 году благодаря работе Правительства Ленобласти достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов.
Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.