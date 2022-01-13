Уборку кладбищ в Ленобласти будет регулировать новое постановление

Опубликовано постановление регионального правительства, которое вводит единые требования к уборке, уходу и благоустройству для всех кладбищ Ленобласти , а также устанавливает единый режим работы.

Об этом указано на сайте Правительства Ленобласти в четверг, 13 января. Так, исполнение данного документа обязательно для органов МСУ, юрлиц и индивидуальных предпринимателей в сфере похоронного бизнеса.

Как следует из постановления, кладбища теперь будут работать с мая по сентябрь — с 9:00 до 21:00, с октября по апрель — 9:00 до 19:00, а для захоронений — ежедневно с 9:00 до 17:00.

С остальными требованиями в работе кладбищ региона можно ознакомиться по ссылке.