Трудовые будни постепенно стирают праздничное настроение. Но его можно поддержать, посетив на выходных, 15 и 16 января, ряд мероприятий, развевающих привычную бытовуху. Редакция ivbg.ru рассказывает, куда можно сходить и чем интересным заняться в Ленобласти и Санкт-Петербурге.

Куда сходить в Северной столице?

Музеи

Северная столица считается культурным центром страны не просто так: большое количество музеев различной направленности, художественных галерей и творческих пространств не дадут заскучать даже изощренному вкусу. Четыре этажа с выставками наших современников с бесплатным входом предлагает галерея «АРТМУЗА». За 300 рублей (льготный — 150 рублей) можно посетить арт-центр «Пушкинская-10». Приобщиться к современному искусству можно и в небольшой галерее Марины Гисич, где вход свободный. Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Эрарта, Музей Фаберже и многие другие также ждут гостей, чтобы поделиться своими шедеврами с шикорой публикой.

Концерты

15 и 16 января в 21:00 и в 22:30 вод куполом Планетария № 1 пройдет концерт «Орган в космосе». Стоимость билетов составляет от 1200 до 1500 рублей. Купить билет можно здесь.

15 января в 19:00 в Государственной академической капелле Петербурга начнется концерт «К 150-летию со дня рождения Скрябина. Концерт для фортепиано с оркестром. Симфония №1». Стоимость билетов — от 350 рублей.

16 января в 19:00 в Государственной академической капелле Петербурга состоится концерт «Джаз. Зима. Любовь» — Квинтета Софьи Шустровой.

16 января с 16:00 до 17:30 и с 20:00 до 21:30 в концертном зале «У Финляндского» состоится симфоническое Рождество «Гарри Поттер». Стоимость билетов от 1000 до 4000 тысяч рублей.

Уникальный проект «Сад света»

Ежедневно до 28 февраля с 17:30 до 23:00 проходит мультимедийная прогулка «Сад Света» на свежем воздухе в Ботаническом Саду Петра Великого, где не требуется QR-код. В программе мероприятия новая легенда о сказочной птице Феникс. Стоимость детского билета составляет 450 рублей, взрослого — 650. Есть возможность приобрести семейные билеты, а также имеются скидки для студентов и пенсионеров.

Детские мероприятия

15 и 16 января в ТРК «Гранд Каньон» — Парк «Волшебная миля» пройдет детский праздник «ГудБай Ёлка». В ходе мероприятия также запланированы тематические мастер-классы, дискотека с танцами и хороводами, фильмы и мультики в сферическом кинотеатре и многое другое. Ознакомится с ценами и купить билеты можно здесь.

15 января в 15:00 в театре Мюзик-Холл состоится детский музыкальный спектакль «Бременские Музыканты». Продолжительность мероприятия составляет два часа с одним антрактом. Стоимость билетов — от 1000 до 1400 рублей.

15 января в 14:00 и 19:00 и 16 января в 14.30 и в 18:00 на центральном катке на Конюшенной площади пройдут показы спектакля «Золушка». Продолжительность мероприятия — 40 минут. Детям до двух лет вход бесплатный. Билеты по 500 рублей.

Гатчина

15 и 16 января в центральной районной библиотеке имени А.С. Пушкина будут доступны для посетителей несколько выставок: «Высокая комедия Мольера», «И мягко живая природа уткнется в ладошки тебе», персональная выставка художника Геннадия Садомовского, «Зимний вернисаж» – выставка Товарищества Гатчинских Художников и другие.

15 января в детской городской библиотеке состоится игровая программа для детей 0+ «Хорошо живет на свете Винни-Пух!».

15 января 16.00 в Арт-кафе «Компромисс» запланирован юбилейный концерт «Однажды 20 лет спустя».

15 января в 18:00 в Гатчинском городском Доме культуры пройдет концерт творческих коллективов ДК «Встреча с песней прошлых лет».

16 января в 17:00 в зале Центра творчества юных состоится концерт 22-го фестиваля духовной музыки «Христос рождается, Славите!».

16 января в 12.00 в Гатчинском муниципальном театре юного зрителя пройдет детский спектакль по мотивам русских народных сказок «Снегурочка».

Кингисепп

15 и 16 января в Кингисеппском историко-краеведческом музее можно посетить выставку предметов ремесленного труда и национальной одежды и выставку художественных работ.

Тосно

16 января в 17:00 в фойе Тосненского ДК начнется «Рождественский бал». Вход свободный.

Выборг

15 и 16 января в библиотеке Алвара Аалто можно посетить в лекционном зале Всероссийскую выставку работ флористической живописи и графики «Флорийская палитра», а также в галерее лекционного зала представлена выставка художественных работ Анастасии Полыняк «Инсайт».

15 и 16 января в галерее Арт-Холле на Димитрова доступна традиционная Рождественская выставка, где собраны работы 35 авторов из Выборга и района, Санкт-Петербурга и Карелии.

15 января в 17:00 в библиотеке Алвара Аалто пройдет концерт фортепианной музыки «Прикосновение души». (6+) В программе мероприятия: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, И. Брамс, Ф. Шопен, К. Дебюсси, М. Равель.

15 января в 21:00 в рок-клубе ZONA BIKE состоится большой электрический концерт с участием культовой группы GERALDIKA. Стоимость билетов можно узнать здесь.

Также разбавить повседневность можно походом в кино, находясь при этом в любом городе Ленобласти. Сейчас в прокате для детей: «Щенячий патруль: Миссия Рождество», «Зверопой 2», «Три богатыря и конь на троне» и другие. Для взрослых: «Проклятье монахинь», «Человек паук: Нет пути домой» и прочие.