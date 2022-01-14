Почти 500 пачек табака не пропустила таможня Пулково за рубеж

За первые две недели нового года на таможне Пулково уже выявили более 30 международных почтовых отправлений, в которых нашли контрабандный табак.

Как поделились в пресс-службе СЗТУ днем, 14 января, посылки со стиками пересылались из России в Австрию, Словакию, Великобританию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Канаду, США, Израиль. В отправлениях таможенники нашли за все время системы для нагревания табака IQOS в количестве 493 пачек.

Во всех случаях Пулковская таможня возбудила административные правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Ранее мы писали о том, у женщины, прибывшей из Милана в Петербург в канун Нового года, таможенники изъяли дорогие украшения на 100 тысяч евро.