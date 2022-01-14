У НЭО сбой в матрице: по информации оператора 96% петербургского мусора вывозится вовремя

Автор: Александр Селиванов
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Оператор отметил, что весь мусор в Санкт-Петербурге вывозится вовремя.

По заявлению Невского экологического оператора (НЭО), из около 20 тысяч адресов жалобы на невывезенный мусор поступили лишь с 685 адресов.

Оператор уверяет, что в Северной столице проблема с невывезенным мусором имеется у 3,5-4% от общего числа площадок.

После несложных расчетов получается, что город чист от отходов на 96%. В свою очень фото и видео петербуржцев за последние несколько дней говорят об обратном. В ситуации неплохо бы было разобраться компетентным органам.

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14.01.2022 85
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