У НЭО сбой в матрице: по информации оператора 96% петербургского мусора вывозится вовремя

Оператор отметил, что весь мусор в Санкт-Петербурге вывозится вовремя.
По заявлению Невского экологического оператора (НЭО), из около 20 тысяч адресов жалобы на невывезенный мусор поступили лишь с 685 адресов.
Оператор уверяет, что в Северной столице проблема с невывезенным мусором имеется у 3,5-4% от общего числа площадок.
После несложных расчетов получается, что город чист от отходов на 96%. В свою очень фото и видео петербуржцев за последние несколько дней говорят об обратном. В ситуации неплохо бы было разобраться компетентным органам.
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