Сотрудника транспортной полиции в Петербурге подозревают в педофилии

Полицейского задержали в Петербурге по подозрению в насилии ребенка на протяжении нескольких лет.

Об этом стало известно порталу 78.ru днем, 14 января. Предварительно известно, что свои преступления против детской неприкосновенности задержанный совершал на протяжении нескольких лет. В период с 2013 по 2017 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы своего брата.

На тот момент жертве насильника было всего 7 лет. В полицию обратилась сама девочка после того, как ей исполнилось 16 лет. В итоге было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения. По нынешнему законодательству ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, однако скоро участь насильника может быть куда серьезнее. Не так давно стало известно, что в России могут ввести пожизненное заключение для педофилов даже впервые осужденных.