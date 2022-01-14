Вепрь попал под колеса внедорожника на «Нарве»

Кабан погиб после попытки пересечь трассу с оживленным движением в Кингисеппском районе Ленобласти.

Видео происшествия публикует паблик Дорожный Контроль Ленинградская Область вечером, 14 января. Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии на 115-ом километре трассы А-180 «Нарва» недалеко от поселка Алексеевка поступила около восьми часов вечера. Предварительно известно, что машина сбила кабана.