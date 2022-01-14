Минздрав: 15% зараженных коронавирусом в России — дети

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на детей приходится порядка 15% случаев инфицирования коронавирусом в России.

РИА Новости 14 января. Особое внимание вызывают дети до четырех лет и от периода новорожденности, — цитирует министра14 января.

С подобным заявлением ранее выступала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что омикрон-штамм поражает несовершеннолетних в значительной степени.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки выявили 250 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 105 080 человек, выздоровели — 94 394.