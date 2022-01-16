В Мали провели многотысячный митинг в поддержку России

Жители Мали (страна в Западной Африке) устроили стихийный многотысячный митинг за сотрудничество между странами.

Об этом передает РИА Новости в воскресенье, 16 января.

Один из участников митинга, Шейх Умар Сумано, рассказал, что многие малийцы считают, что Россия может помочь в решении проблем, на данный момент существующих в Мали. По его словам, на демонстрацию в столице страны пришли тысячи человек, а общая численность митингующих по всей стране насчитывало порядка 3-4 млн человек.

Нужно сказать, что сначала они (митингующие) требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает, — заявил Сумано.