В Петербурге опровергли слухи об отмене QR-кодов

Автор: Анастасия Щербакова
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В Смольном опровергли отмену QR-кодов в ближайшее время. Это связано с  распространением омикрон-штамма Covid-19. 

Об этом стало известно КП-Петербург в воскресенье, 16 января. Руководство города отрицает слухи о скорой отмене QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни для посещения общественных мест.

Основной причиной, по которой сертификаты о вакцинации не будут отменять, является стремительное распространение нового штамма коронавируса. Вспышки заболеваемости «омикроном» сильно беспокоят медицинское сообщество, а в Госдуме не исключили локдаун из-за его стремительного распространения.

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13.01.2022 304
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