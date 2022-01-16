В Петербурге опровергли слухи об отмене QR-кодов

В Смольном опровергли отмену QR-кодов в ближайшее время. Это связано с распространением омикрон-штамма Covid-19.

Об этом стало известно КП-Петербург в воскресенье, 16 января. Руководство города отрицает слухи о скорой отмене QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни для посещения общественных мест.

Основной причиной, по которой сертификаты о вакцинации не будут отменять, является стремительное распространение нового штамма коронавируса. Вспышки заболеваемости «омикроном» сильно беспокоят медицинское сообщество, а в Госдуме не исключили локдаун из-за его стремительного распространения.