Песков назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о положении дел на границе с Украиной.

Песков в интервью телеканалу CNN рассказал, что Россия требует ответа от Америки на свои предложения по гарантиям безопасности из-за напряжённой ситуации на границе с Украиной. Он заявил, что такая обстановка опасна для всей Европы.

Также пресс-секретарь отметил, что США, которые заявляли о скором «вторжении» России на территорию Украины, не давали никаких внятных доказательств этому. Посольство России в Вашингтоне назвали эти утверждения «вбросами» и информационным давлением.

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17.12.2021 554
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