Метель, мокрый снег и до -8°C — погода в Ленобласти на 17 января

В ближайшие сутки в Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и слабая метель.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода, местами в регионе ожидаются метели, мокрый снег и его налипание.

Ночью местами на западе налипание мокрого снега, на востоке слабая метель. Днем в большинстве районов небольшой, на юге местами умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, в первой половине ночи и во второй половине дня 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…-5 гр., ночью на северо-востоке до -8 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.