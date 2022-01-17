Спрогнозирован пик заболеваемости штаммом «омикрон» в России

Автор: Александр Селиванов
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Пик заражений штаммом коронавируса «Омикрон» в России произойдет в субботу, 22 января.

Такие данные предоставил Институт показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Эксперты заявили об этом после изучения статистики в России. В пиковый период количество заражений может равняться 85,7 тысячи случаям в сутки. Система здравоохранения будет наиболее загружена 9 февраля. В этот день для зараженных потребуется 133,2 тысячи коек, сообщают «Ведомости».

В Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщали, что омикрон-штамм не способен выжить на керамике. «Заразительная» возможность со временем снижается, все зависит от нахождения мутации на различных поверхностях.

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16.01.2022 52
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