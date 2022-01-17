Житель Гатчинского района финансировал терроризм через «Одноклассники»

По информации ivbg.ru, второй Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Узбекистана, проживающему на территории Гатчинского района Ленинградской области.

Следствию удалось доказать, что мужчина 3-6 октября 2020 года через социальную сеть «Одноклассники» переписывался с членом международной террористической организации из Сирии и перевел деньги ему на счет в качестве финансовой поддержки.

Решением суда, гражданину Узбекистана назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы: 2 года в тюрьме, 6 лет в колонии строгого режима.