В Гатчине прошло мероприятие, посвященное 300-летию прокуратуры России

Сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником поздравил Спикер ЗакСобрания Ленинградской области Сергей Бебенин

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в своем поздравительном слове Сергей Бебенин отметил, что не каждая государственная структура может похвастаться таким стажем.

«Всем кто работает в органах прокуратуры на территории Ленинградской области, от имени Законодательного собрания я хочу передать поздравления. Не многие госструктуры могут похвастаться такими цифрами — триста лет, три века, и оставаться востребованными, развиваться и получить признание всех жителей нашего государства. Граждане отмечают нужность вашей работы и понимают, что всегда могут найти помощь у вас», — сказал он.

Сергей Бебенин отметил, что в настоящее время достаточно много идей и инициатив направлено на изменение действующего законодательства.

«Сегодня много сказано, в том числе и про изменение законодательства. Мне очень приятно сказать, что наше сотрудничество с прокуратурой апробировано годами. Прокуратура принимает участие в принятии областных законов на протяжении всех стадий законодательного процесса — с момента внесения законопроектов и до момента их принятия. Координируется законодательство на федеральном уровне, на региональном, и на уровне муниципалитетов. Мы исходим из того, что здравый смысл должен восторжествовать над политическими амбициями. Это главный итог нашей совместной работы, и за это я хотел бы поблагодарить сотрудников прокуратуры», — добавил спикер.

Сергей Бебенин вручил сотрудникам прокуратуры награды Законодательного собрания Ленинградской области и пожелал всем счастья, здоровья и успехов в профессиональной деятельности.