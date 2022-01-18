На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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25.11.2021 1674
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57, 78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 22-40, 52-67 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 125-126 (мост через р. Перовка)- ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 15.01.2021 до 20:00 16.01.2021, уборка снежных валов автогрейдером.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снега от СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 11-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка и ремонт дорожных знаков.