Автобусный маршрут № 477 до Красного Села будет продлен в Ломоносовском районе

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 января 2022 года Александру Дрозденко рассказали о проблеме с автобусным маршрутом в Ломоносовском районе.
Обратившийся попросил продлить маршрут автобуса № 477 до Туутари Парка. На момент подготовки публикации местные жители не могли добраться до Красного Села, хотя автобусная остановка для этого обустроена.
Александр Дрозденко рассказал, что перевозчик – городской. В его требования входило обустройство автобусной остановки. Для решения вопроса председатель областного комитета по транспорту свяжется с коллегами из Санкт-Петербурга и обо всем договорится.
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