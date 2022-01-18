Автобусный маршрут № 477 до Красного Села будет продлен в Ломоносовском районе

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 января 2022 года Александру Дрозденко рассказали о проблеме с автобусным маршрутом в Ломоносовском районе.

Обратившийся попросил продлить маршрут автобуса № 477 до Туутари Парка. На момент подготовки публикации местные жители не могли добраться до Красного Села, хотя автобусная остановка для этого обустроена.

Александр Дрозденко рассказал, что перевозчик – городской. В его требования входило обустройство автобусной остановки. Для решения вопроса председатель областного комитета по транспорту свяжется с коллегами из Санкт-Петербурга и обо всем договорится.