В Ленобласти проходят учения с участием более 2000 военных

Более 2000 военнослужащих Западного военного округа находятся на боевых стрельбах из вооружения танков Т-72Б3 на полигонах Кирилловский и Лужский в Ленинградской области.

Также в рамках учений запланированы стрельбы из гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Отрабатываются скрытное передвижение и поражение целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определение расстояния до цели и корректировка огня. Изучается современный опыт ведения локальных военных конфликтов.