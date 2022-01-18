В Ленобласти проходят учения с участием более 2000 военных

Более 2000 военнослужащих Западного военного округа находятся на боевых стрельбах из вооружения танков Т-72Б3 на полигонах Кирилловский и Лужский в Ленинградской области.
Также в рамках учений запланированы стрельбы из гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.
Отрабатываются скрытное передвижение и поражение целей с применением приборов наблюдения и прицеливания, определение расстояния до цели и корректировка огня. Изучается современный опыт ведения локальных военных конфликтов.
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