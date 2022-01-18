Появились подробности страшной аварии на КАД в сторону Старого Петергофа

Ранее мы публиковали видео с места аварии на внешней стороне КАД, где у дорожного ограничения стоит смятая в груду металла легковушка. Чудом, в аварии все остались живы.

Предварительно известно, что столкновение трех машин произошло в районе 9:00, 18 января на 103-м километре внешней стороны КАД. Одна из них врезалась в стоявий на «аварийке» другой автомобиль. Почти сразу после этого в них въехала третья иномарка.

Несмотря на серьезные последствия ДТП, пока известно только об одном пострадавшем. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.