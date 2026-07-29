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Пик топливного кризиса пройден: Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с бензином в Ленобласти

Пик топливного кризиса в Ленобласти пройден. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко по итогам встречи с представителями топливного рынка.

Пик топливного кризиса пройден: Дрозденко заявил о стабилизации ситуации с бензином в Ленобласти - Сейчас в регионе из 359 автозаправочных станций временно не работают 65.
Фото: freepik

По словам главы региона, поставщики топлива оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. Крупнейшие нефтяные компании — «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» — начали поэтапно отменять ограничения на отпуск бензина на своих автозаправочных станциях.

Сейчас в регионе из 359 автозаправочных станций временно не работают 65. Как пояснил губернатор, это связано с ростом биржевых цен на топливо и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. При этом на АЗС крупных нефтяных компаний дефицита топлива нет.

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Наиболее сложной остается ситуация в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Глава региона обратился к крупным игрокам рынка с просьбой помочь местным независимым АЗС и обеспечить их поставками топлива.

Теги

бензин топливо Ленобласть Дрозденко АЗС
Новости СВО

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО

В Лодейнопольскогм районе Ленобласти 28 июля в последний путь проводили участника специальной военной операции Олега Власова.

Церемония прощания состоялась в Доме офицеров. Ему был 51 год.

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО - Ему был 51 год.
Фото: администрация Лодейнопольского района

Олег Власов родился в Керчи (Крым). Он окончил Нахимовское военно-морское училище и Финансово-экономический институт. В 2016 году Олег с семьей переехал в Лодейное Поле Ленобласти. Он воспитал сына и дочь, а совсем недавно стал дедушкой.

В октябре 2025 года он заключил контракт с Минбороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии старший сержант погиб 8 мая 2026 года.

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Теги

погиб военный Ленобласть Лодейное Поле СВО

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