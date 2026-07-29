Пик топливного кризиса в Ленобласти пройден. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко по итогам встречи с представителями топливного рынка.

По словам главы региона, поставщики топлива оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. Крупнейшие нефтяные компании — «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» — начали поэтапно отменять ограничения на отпуск бензина на своих автозаправочных станциях.

Сейчас в регионе из 359 автозаправочных станций временно не работают 65. Как пояснил губернатор, это связано с ростом биржевых цен на топливо и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. При этом на АЗС крупных нефтяных компаний дефицита топлива нет.

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Наиболее сложной остается ситуация в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Глава региона обратился к крупным игрокам рынка с просьбой помочь местным независимым АЗС и обеспечить их поставками топлива.