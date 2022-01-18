Вызвать врача домой через «Госуслуги» можно уже в 52 регионах России

Автор: Анастасия Щербакова
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Услугой «Вызов врача на дом» за прошлый год россияне воспользовались порядка 1 млн раз. 

Данная услуга доступна на портале в 52 регионах страны, передает Минцифры во вторник, 18 января.

Онлайн-услуга «Вызов врача на дом» реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса, — говорится в сообщении ведомства.

Проверить возможность предоставления услуги в регионе пользователи могут непосредственно на портале.

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18.01.2022 53
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