Вызвать врача домой через «Госуслуги» можно уже в 52 регионах России

Услугой «Вызов врача на дом» за прошлый год россияне воспользовались порядка 1 млн раз.

Данная услуга доступна на портале в 52 регионах страны, передает Минцифры во вторник, 18 января.

Онлайн-услуга «Вызов врача на дом» реализована Минцифры России на портале госуслуг, сейчас к ней подключены 52 региона. Власти субъектов РФ самостоятельно принимают решение о подключении сервиса, — говорится в сообщении ведомства.

Проверить возможность предоставления услуги в регионе пользователи могут непосредственно на портале.