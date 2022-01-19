В Петербург пришел циклон «Ида». Как он повлияет на погоду в Ленобласти?

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус, на погоду в Санкт-Петербурге 19 января влияет теплый сектор североатлантического циклона, который немецкие синоптики назвали «Ида».

Из-за циклона воздух в городе прогреется до +3 °C, что на несколько градусов выше климатической нормы. В Ленинградской области температура составит около +3 °C. Михаил Леус предупреждает о дождях и мокром снеге.

Оттепель закончится в 20 января. В Санкт-Петербург вернется гололедица.

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