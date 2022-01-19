Депутат из Петербурга рассказала, что ее вызвали в прокуратуру и задавали вопросы про котов

Глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина рассказала, что ее вызвали в прокуратуру, где задавали вопросы про ее питомцев – котов Гарика и Дорика.

По словам депутата, на нее пожаловалась в прокуратуру неназванная жительница Санкт-Петербурга. Однако документ с жалобой ей не показали. А по опросам суть претензий установить непросто.

«Спрашивают: «Состоите ли вы в официальном браке?» «Нет». «Состоите ли вы в отношениях с лицами, замещающими муниципальные должности?» «Нет». «Вы узнаете этих котов?» «Да». «Как вы объясните, что на ваших фотографиях и на фотографиях этого человека одинаковые коты?», – рассказывает Нэлли Вавилина