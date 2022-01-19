В Ленобласти школьное питание подорожало на 8%

В Ленобласти с 2022 года стоимость школьного питания выросла на 8%.

Это сделано для повышения качества блюд, пояснили в областной администрации. Однако точную цифру, сколько теперь стало стоить питание в школах, не сообщили.

Напомним, учащихся младших классов обеспечивают бесплатным горячим питанием. Также в Ленобласти большое количество учеников льготных категорий, которые также получают бесплатное питание.

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Школьное питание с 2022 года подорожало и в Петербурге.