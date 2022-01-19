Глава Ленобласти осмотрел новую школу в Сертолово

Во время рабочей поездки по Всеволожскому району в школе №3 побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Новый год в сфере образования в Ленинградской области начался «ударно». Мы открываем вторую школу во Всеволожском районе, уже открывали детский сад. В прошлом году построили и ввели семь новых школ, — прокомментировал глава региона. — Школа просторная, светлая, с высокими потолками, здесь легко дышится», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений.