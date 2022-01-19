Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде

Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от этого поста и не планирует отъезд.

По ее словам, это связано с «личными обстоятельствами». Поклонская не уточнила, по каким именно причинам отказалась от должности. Однако повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству, пишет ТАСС.

В МИД России подтвердили отмену назначения Натальи Поклонской послом.