Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде

Автор: Гузель Галимова
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Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от этого поста и не планирует отъезд.

По ее словам, это связано с «личными обстоятельствами». Поклонская не уточнила, по каким именно причинам отказалась от должности. Однако повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству, пишет ТАСС.

В МИД России подтвердили отмену назначения Натальи Поклонской послом.

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