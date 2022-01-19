Здание пожарного депо №100 в Сертолово построено и введено в эксплуатацию в 2021 году за счет средств бюджета Ленобласти.

Сегодня, 19 января, глава Ленобласти Александр Дрозденко изучил работу подразделений, осмотрел технику и помещения в новом здании. На память спасатели вручили Александру Дрозденко каску.

В здании располагается отряд Всеволожского района Леноблпожспаса. В ближайших планах у Ленобласти развитие прилегающей к зданию территории с перспективой обустройства уникального тренировочного комплекса, который позволит отрабатывать сложные сценарии спасения на пожарах через окна и в труднодоступных помещениях.

Как уже писал ivbg.ru, всего с 2010 года в 47 регионе было отстроено 126 социальных объектов. И правительство области не собирается останавливаться на достигнутом. На днях новое пожарное депо открыли в Сосновом Бору. Построены депо в Семиозерье, Кудрово, Сертолово, Заневском СП, находится на согласовании договор о строительстве депо в северном Кудрово. А начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко передал в Кировске восемь единиц боевой техники руководителям отрядов государственной противопожарной службы Ленобласти.