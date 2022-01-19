Известный французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: AP Photo / Thibault Camus

Звезда кинокартины «Ганнибал» Гаспар Ульель умер в 37 лет в результате несчастного случая на горнолыжном курорте.

Французский актер Гаспар Ульель погиб после происшествия на горнолыжном курорте, передает Франс Пресс со ссылкой на агента артиста.

Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет, — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что артист пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Он столкнулся с другим лыжником, которого также госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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19.01.2022 52
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