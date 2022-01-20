На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 января

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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25.11.2021 1729
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 20, 40, 57, 78, 80, 134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 67-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 56-47 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629, 630, 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов
- подъезд к г. Выборгу№1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 19.01.2021 до 20:00 23.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-181 «Магистральная»:
- км 111-114 (пос. им. Морозова) ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, очистка и ремонт дорожных знаков;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 50-73 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов.