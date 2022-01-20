В детских садах Ленобласти прошла акция «Любим снег»

Акция «Любим снег» является проектом фракции «Единая Россия» и проходит в рамках программы «Команда знаний» года #Команда47.
В ходе акции детям объясняют важность уборки территории от снега. Воспитатели во время прогулок в игровой форме приучивают воспитанников уважать труд дворников, уборщиц и дорожных рабочих.
Тяжелой работой детей не нагружают. Они чистят тропинки игрушечными лопатками, лепят снеговиков и строят крепости.
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