В детских садах Ленобласти прошла акция «Любим снег»

Акция «Любим снег» является проектом фракции «Единая Россия» и проходит в рамках программы «Команда знаний» года #Команда47.

В ходе акции детям объясняют важность уборки территории от снега. Воспитатели во время прогулок в игровой форме приучивают воспитанников уважать труд дворников, уборщиц и дорожных рабочих.

Тяжелой работой детей не нагружают. Они чистят тропинки игрушечными лопатками, лепят снеговиков и строят крепости.