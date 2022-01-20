Ребенок с четырьмя ногами и руками родился в Индии

Ребенок с восемью конечностями родился 17 января в больнице Садар. Местные жители объяснили такую необычную физиологию божественным вмешательством.

Информация о новорожденном разошлась по округе, и к местному роддому начали стекаться люди. Удивительного младенца, пол которого остался для широкой общественности в секрете, завернули в простыни разного цвета, после чего положили на колени матери.

Мнения о природе такого физического дефекта разделились. Местные жители увидели в необычном ребенке божественную искру, назвав четыре руки и ноги особым предназначением. Врачи считают, что аномалия в развитии возникла из-за осложнения во время беременности.