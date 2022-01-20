Очередного иранского спортсмена приговорили к смертной казни

Как сообщает РИА «Новости», иранский боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани был приговорен к смертной казни. Представитель его интересов Бабак Пакния намерен обжаловать приговор.
Вафаеи-Сани признан виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время беспорядков в ноябре 2019 года. Спортсмена задержали еще в феврале 2020 года.
В январе 2021 года в Иране был приведен в исполнение приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмена признали виновным в убийстве. Суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия.
В сентябре 2020 года в Иране казнили борца Навида Афкари. Он также обвинялся в убийстве, однако международные организации связывали дело Афкари с его участием в протестах и беспорядках.
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25.11.2021 1729