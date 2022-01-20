Главный ЛОР Москвы сравнил симптомы «омикрона» с ОРВИ

Следует принимать препараты, снимающие симптоматику заболевания.

По сообщению главного отоларинголога Москвы Андрея Крюкова, при первых признаках инфицирования омикрон-штаммом ковида следует принимать препараты, снимающие симптоматику заболевания, передают «Аргументы и факты».

Для снятия воспаления в горле специалист рекомендует использовать антисептические растворы для полоскания. Процедуру необходимо делать 4-5 раз в день. Для уменьшения боли в горле можно применять таблетки или спреи с анестетиком.

По информации врача, заложенность носа при «омикроне» помогут вылечить спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли, но данными препаратами не следует пользоваться более семи дней.

Вам будет интересно Доктор Мясников рассказал, что нельзя делать при "омикроне" Телеведущий Александр Мясников поделился с россиянами, чего не стоит делать при заболевании новым штаммом коронавируса "омикрон". Советы популярный ведущий и доктор... 19.01.2022 180

По словам отоларинголога, при легком течении заболевания достаточно симптоматического лечения, антибиотики не нужны, их можно принимать только по назначению врача. Течение болезни облегчит регулярное увлажнение и проветривание помещений.