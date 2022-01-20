Главный ЛОР Москвы сравнил симптомы «омикрона» с ОРВИ

Следует принимать препараты, снимающие симптоматику заболевания.
По сообщению главного отоларинголога Москвы Андрея Крюкова, при первых признаках инфицирования омикрон-штаммом ковида следует принимать препараты, снимающие симптоматику заболевания, передают «Аргументы и факты».
Для снятия воспаления в горле специалист рекомендует использовать антисептические растворы для полоскания. Процедуру необходимо делать 4-5 раз в день. Для уменьшения боли в горле можно применять таблетки или спреи с анестетиком.
По информации врача, заложенность носа при «омикроне» помогут вылечить спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли, но данными препаратами не следует пользоваться более семи дней.
По словам отоларинголога, при легком течении заболевания достаточно симптоматического лечения, антибиотики не нужны, их можно принимать только по назначению врача. Течение болезни облегчит регулярное увлажнение и проветривание помещений.