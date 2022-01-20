Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте и въехал в кладбище в Приморске Выборгского района Ленинградской области.  

Вам будет интересно
Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото фото, Приморск, Ленинградская область, Выборгский район
После публикации ivbg.ru об издевательствах над девочкой в Никольском СК, прокуратура и омбудсмен организовали проверки
Как сообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку городе Никольское Тосненского района. Издевательства продолжались около 15...
11.01.2022 1094

Могилы все целы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото фото, Приморск, Ленинградская область, Выборгский район
Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото фото, Приморск, Ленинградская область, Выборгский район
Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото фото, Приморск, Ленинградская область, Выборгский район
Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото фото, Приморск, Ленинградская область, Выборгский район

Фото: vk.com/primorsk_rus

Автор