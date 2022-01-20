Водитель автобуса въехал в кладбище в Приморске – фото

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на повороте и въехал в кладбище в Приморске Выборгского района Ленинградской области.
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11.01.2022 1094
Могилы все целы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: vk.com/primorsk_rus