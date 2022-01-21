Петербуржцы начали сжигать мусор, который завалил город

Видео с поджогом мусорных контейнеров появилось в сети.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, петербуржцы сами решили разобраться с мусором на улицах города.

Кто-то поджог два контейнера на одной из улиц в городе.

— Рейд по уничтожению помоек или как петербуржцы сами взялись решать проблему с неубранным мусором, — написал автор поста.