Петербуржцы начали сжигать мусор, который завалил город

Видео с поджогом мусорных контейнеров появилось в сети.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, петербуржцы сами решили разобраться с мусором на улицах города.
Кто-то поджог два контейнера на одной из улиц в городе.
— Рейд по уничтожению помоек или как петербуржцы сами взялись решать проблему с неубранным мусором, — написал автор поста.
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20.01.2022 137