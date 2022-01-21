В Петербурге украден мусорный контейнер. Его нашли во Всеволожске среди 150 других

По информации ivbg.ru, 21 января около 04:00 в Пушкинском переулке во Всеволожске задержан 38-летний мужчина. Его подозревают в краже мусорного контейнера возле дома № 35 на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, мусорный контейнер он похитил, управляя «Сканией» с манипулятором. Украденное принадлежит государственному унитарному предприятию «Завод МПБО-2». С заявлением в полицию обратился директор организации.

Мусорный контейнер найден на площадке возле 150 других мусорных контейнеров. Восемь из них имели инвентарные номера «МПБО-2». По факту кражи возбуждено уголовное дело.