В России выявлены рекордные 49 513 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения COVID-19 в России стремительно растет. В оперативном штабе приводят данные по всем 85 регионам страны.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 49 513 человек – новый антирекорд с начала эпидемии. За весь период в России нарастающим итогом выявлено 10 987 774 случаев заражения.

За сутки в России от последствий коронавируса скончались 692 человека. С начала эпидемии в России умерли 324 752 человек.

Также за сутки в России выписаны из больниц по выздоровлению 24 719 человек. За весь период эпидемии от коронавируса вылечились 9 975 052 человек.

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В Москве выявлено 15 987 случаев заражения коронавирусом, выписаны из больниц 2 313 человек. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 5 922 человека, что тоже является новым антирекордом, из больниц выписали 2 969 человек.