На Ленобласть надвигается сильный снегопад

Оставшиеся сутки 21 января в Ленобласти обещают быть снежными и «скользкими».
На Ленинградскую область движется облачная погода и снегопад, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В большинстве районов региона метеорологи обещают осадки в виде снега. На западе Ленобласти он обещает быть сильным. Ветер установится северо-восточный. Температуру воздуха специалисты прогнозируют от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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