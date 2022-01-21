На Ленобласть надвигается сильный снегопад

Автор: Анастасия Щербакова
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Оставшиеся сутки 21 января в Ленобласти обещают быть снежными и «скользкими».

На Ленинградскую область движется облачная погода  и снегопад, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В большинстве районов региона метеорологи обещают осадки в виде снега. На западе Ленобласти он обещает быть сильным. Ветер установится северо-восточный. Температуру воздуха специалисты прогнозируют от -2 до -7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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