Студенты и школьники помогли с уборкой снега ветерану в Лодейном Поле

Снег с двора ветерана ребята убрали в рамках акции «Команда заботы»

Учащиеся ЛГУ имени Пушкина в Лодейном Поле 19 января убрали снег Виктору Васильевичу Савельеву — жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физической культуры. После сильных снегопадов с крыши дома ветерана сошла лавина снега и заблокировала проход в дом. Волонтеры расчистили проход к дому и тропинки вокруг дома.

В то же время студенты Лодейнопольского техникума промышленных технологий и ученики школы, а также волонтеры, родители и дети расчистили общественный каток на городском стадионе в Лодейном Поле.

В рамках акции «Команды заботы» волонтеры «берут шефство» за дворами ветеранов. Как уже ранее писал ivbg.ru, эксперты Ассоциации волонтерских центров отметили активность региональных волонтеров и их вклад в развитие области. Во время пандемии добровольцы не остались в стороне — в акции «Мы вместе» они отработали 2823 заявки для помощи нуждающимся. Так волонтеры Ленобласти вошли в десятку лучших по России. Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.