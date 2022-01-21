Движение на участках 8 трасс в Ленобласти 22 января будет ограничено

В Ленинградской области продолжается ремонт и очистка от снега дорожного полотна. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость в субботу, 22 января.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 20, 40, 57, 78, 80, 134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 67-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;

— км 56-47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 629, 630, 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Вам будет интересно Видео: покупатель отправил банку сметаны в голову сотрудника магазина из-за просьбы надеть маску Ярый противник масочного режима попал на запись камеры видеонаблюдения в одном из магазинов Петербурга. В одном из магазинов торговой сети "Верный"... 21.01.2022 81

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 20.01.2021 до 20:00 24.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;

— км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов

— подъезд к г. Выборг №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;

— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.

А-181 «Магистральная»:

— км 22-23; км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 115-123 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков;

— км 27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, вывоз снега.