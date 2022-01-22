Житель Выборгского района расстрелял Porsche из охотничьего ружья

Полицейские Петербурга задержали 54-летнего жителя Выборгского района Ленобласти, его подозревают в стрельбе по иномарке из охотничьего ружья.

По предварительным данным, днем 21 января на проспекте Просвещения в Петербурге он два раза выстрелил из ружья по автомобилю Porsche. Иномаркой управлял 61-летний предприниматель из всеволожского поселка Токсово. У стрелка нашли одноствольное охотничье ружье ИЖ-17.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство с применением оружия». Меру пресечения задержанному изберут в течение двух суток.