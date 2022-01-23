Взрывной рост заболеваемости: на 23 января в Ленобласти зафиксированы 622 новых случая COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 622 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 января.
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30.10.2021 1789
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+12), Пикалёво (+7), Павловские Концы (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Извара (+3), Каськово (+1), Торосово (+1), Клопицы (+1), Калитино (+1), Роговицы (+1), Волгово (+1), Ронковицы (+1), Добряницы (+1), Заполье (+2), Черное (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2), Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+35), Кудрово (+14), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+4), Разметелево (+2), Щеглово (+5), Щеглово (+1), Сертолово (+19), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+3), пгт. им. Морозова (+8), Ковалево (+1), Старая (+5), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Морье (+1), Романовка (+3), Бугры (+3), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+5), Лесное (+1), Дубровка (+3), Павлово (+1), Углово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+3), СНТ Проба (+1), Лупполово (+1), Заневка (+1), Верхние Осельки (+1), Мистолово (+1), Стеклянный (+1), Полиграфист (+1), Кальтино (+1), Порошкино (+1), Минулово (+1), Керро (+1), Сарженка (+1), Околица (+1), Лесколово (+3).
- Выборгский район: Выборг (+27), Гончарово (+3), Первомайское (+4), Рощино (+1), Советский (+6), Светогорск (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Кондратьево (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Приветнинское (+1), Ильичёво (+1), Кирилловское (+1), Пруды (+1), Житково (+1), Рябово (+1), Токарево (+2), Возрождение (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+26), Рождествено (+2), Суйда (+1), Войсковицы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Терволово (+3), Коммунар (+6), Белогорка (+1), Елизаветино (+2), Лампово (+1), Новый Свет (+4), Дружная Горка (+1), Карташевская (+1), Торфяное (+1), Вайя (+1), Тихвинка (+1), Прибытково (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+13), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+37), Будогощь (+3), Пчевжа (+1), Пчева (+1).
- Кировский район: Кировск (+10), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+6), Приладожский (+3), Сологубовка (+1), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+15), Свирьстрой (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Русско-Высоцкое (+6), Аннино (+2), Ропша (+2), Иннолово (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Куттузи (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Сойкино (+1).
- Лужский район: Луга (+16), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Заозерье (+1), Дзержинского (+1), Ретюнь (+1), Межозёрный (+1), Наволок (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+4), Подпорожье (+12), Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+5), Петровское (+1), Снегиревка (+15), Громово (+1), Кузнечное (+2), Мичуринское (+4), Починок (+1), Раздолье (+5), Кривко (+1), Красноозёрное (+1), Запорожское (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+30), Сельхозтехника (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Мелегежская Горка (+3), Сарка (+1), Красава (+2).
- Тосненский район: Глинка (+1), Нурма (+3), Тосно (+10), Тельмана (+7), Никольское (+5), Ульяновка (+6), Лисино-Корпус (+1), Федоровское (+4), Форносово (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+4), Ям-Ижора (+1), Аннолово (+1), Гладкое (+1), Пушкинское (+1).