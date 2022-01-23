Nissan Tiida отбросил пенсионера под микроавтобус у Свердлова. Пешеход погиб, водитель сбежал

По информации ivbg.ru, 22 января около 13:30 полиция нашла владельца Volkswagen Transporter, переехавшего 70-летнего жителя Санкт-Петербурга на шестом километре дороги «Завод имени Свердлова – деревня Маслово» во Всеволожском районе.

Им оказался 73-летний житель поселка имени Свердлова. По данным следствия, Nissan Tiida под управлением 35-летней сотрудницы Эрмитажа наехал на 70-летнего петербуржца, который шел в попутном направлении.

После удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где его переехал светлый Volkswagen Transporter. Водитель этого автомобиля с места ДТП скрылся. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.