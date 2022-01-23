Маневр Renault Logan под Лугой привел к тарану грузовика, травмам и смерти 

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 января около 09:00 на 140 километре трассы «Псков» 53-летнний петербуржец на Renault Logan во время обгона выехал на полосу встречного движения.

Результатом маневра стало столкновение с грузовиком Hino, которым управлял 32-летний житель Сясьстроя. Renault Logan отбросило в попутную машину с 34-летним водителем из Луги.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля марки Renault скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован с травмами средней тяжести. Установлено, что за 2021 год мужчину семь раз штрафовали за превышение скорости.

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23.01.2022 58
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