Маневр Renault Logan под Лугой привел к тарану грузовика, травмам и смерти 

По информации ivbg.ru, 22 января около 09:00 на 140 километре трассы «Псков» 53-летнний петербуржец на Renault Logan во время обгона выехал на полосу встречного движения.

Результатом маневра стало столкновение с грузовиком Hino, которым управлял 32-летний житель Сясьстроя. Renault Logan отбросило в попутную машину с 34-летним водителем из Луги.

В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля марки Renault скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован с травмами средней тяжести. Установлено, что за 2021 год мужчину семь раз штрафовали за превышение скорости.