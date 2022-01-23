Ленобласть 24 января ждут температурные качели от -11 °C до +1 °C

По данным ГУ МЧС, 24 января на территории Ленинградской области температура воздуха ночью опустится до -3… -8 °C, местами до -11 °C. Днем ожидается -4… +1 °C.

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Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой мокрый снег, местами морось, гололед. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с.