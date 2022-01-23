Жители Петербурга задолжали более 5 млрд рублей по взносам на капремонт

Как сообщают «Невские Новости», с 2014 по 2021 год жители Санкт-Петербурга остаются должны свыше 5 млрд рублей по взносам на капитальный ремонт общего имущества в жилых домах.

В течение 2021 года ремонтные работы проведены в 1 113 домах из 1 415 запланированных. Также сменился подрядчик, отвечающий за сбор взносов в Фонд капитального ремонта.

В ходе передачи дел новой организации из-за многочисленных ошибок жители Санкт-Петербурга были вынуждены погашать несуществующие задолженности и оплачивать взнос за один и тот же период по нескольку раз.