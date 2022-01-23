Бокситогорец «нашел» пистолет еще в 2020 году и все это время «хотел его сдать». Так он сказал полиции

По информации ivbg.ru, 21 января около 05:00 на набережной Обводного канала, рядом с Духовной академией, полицейских заинтересовал припаркованный автомобиль «Жигули».

За рулем находится 57-летний безработный житель Бокситогорска. В салоне автомобиля обнаружили пистолет и патроны. Согласно экспертизе, оружие переделано в боевое из охолощенного и списанного пистолета Макарова.

Мужчина сообщил, что еще в апреле 2020 года нашел этот пистолет и патроны возле дома по проспекту Стачек и хотел сдать его в полицию. Все это время.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт и хранение оружия).