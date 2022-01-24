Водителя микроавтобуса, переехавшего пенсионера во Всеволожском районе, нашли

Nissan Tiida отбросил пенсионера под микроавтобус у Свердлова. Пешеход погиб, водитель сбежал.

По информации телеграм-канала ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн, происшествие случилось днем 22 января, на шестом километре дороги «Завод имени Свердлова – деревня Маслово» во Всеволожском районе. Водительница Nissan Tiida наехала на пенсионера, после чего тот попал под Volkswagen Transporter, который двигался в попутном направлении.

Водитель этого автомобиля с места ДТП скрылся, но сотрудникам полиции удалось найти его в тот же день.

По факту ДТП будет проведена проверка.